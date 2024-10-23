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Царьград

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Американка, пережившая клиническую смерть, передала людям послание Господа

Американка, пережившая клиническую смерть, передала людям послание Господа

Женщина из США рассказала, как во время клинической смерти увидела адDaily Mail поделилось удивительной историей 68-летней американки, пережившей клиническую смерть.

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