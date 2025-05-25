6 моделей купальников, которые уже раскупают заядлые модницы, чтобы блистать этим летом

Сезон отпусков не за горами, а значит — пора выбирать купальник. Но перед тем как покупать новый или доставать старый из шкафа, стоит узнать: а точно ли он еще в моде? Давайте разберемся, что в трендах 2025 года, а что пора забыть, как прошлогодний песок в чемодане.