Как сохранить здоровье в жару: что не стоит делать, чтобы избежать сгущения крови Ирина ОрлонскаяПри высокой температуре окружающей среды организм теряет больше жидкости и минеральных веществ из-за увеличенного потоотделения.
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