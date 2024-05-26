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Как сохранить здоровье в жару: что не стоит делать, чтобы избежать сгущения крови

Как сохранить здоровье в жару: что не стоит делать, чтобы избежать сгущения крови

Как сохранить здоровье в жару: что не стоит делать, чтобы избежать сгущения крови Ирина ОрлонскаяПри высокой температуре окружающей среды организм теряет больше жидкости и минеральных веществ из-за увеличенного потоотделения.

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