«Поборемся с Red Bull». Фредерик Вассёр дал надежду болельщикам Ferrari

Getty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Ferrari Фредерик Вассёр поделился оптимистичным прогнозом после первой гонки сезона в Бахрейне, в ходе которой Карлос Сайнс и Шарль Леклер заняли третье и четвёртое место.
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