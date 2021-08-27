«Вулверхэмптон» не намерен отдавать Адаму Траоре в аренду «Тоттенхэму»

Форвард «Вулверхэмптона» Адама Траоре может остаться в клубе, сообщает The Telegraph. По сведениям источника, на 25-летнего испанца претендует «Тоттенхэм», однако «волки» не хотят отдавать игрока в аренду, поскольку намерены сохранить его в команде.