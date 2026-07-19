Президент Сербии Александр Вучич заявил о своей политике, исключающей санкции против России. Визит в Лапово 2 марта 2022 года подтвердил, что Сербия поддержала часть резолюции ООН о действиях РФ на Украине без санкций и отчуждения имущества.