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Царьград

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Вучич отказался вводить санкции против России в 2022 году

Вучич отказался вводить санкции против России в 2022 году

Президент Сербии Александр Вучич заявил о своей политике, исключающей санкции против России. Визит в Лапово 2 марта 2022 года подтвердил, что Сербия поддержала часть резолюции ООН о действиях РФ на Украине без санкций и отчуждения имущества.

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