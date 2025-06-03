Троллейбусы изменят маршрут из-за работ на улице Новобульварной

В связи с реконструкцией улицы Новобульварной, с 20:00 3 июня до 6:00 4 июня будет временно закрыта одна полоса движения в направлении микрорайона Северный в районе пересечения Новобульварной и улицы Богомягкова.
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