4 умных совета мужчинам от легендарного Джо Вейдера, как начать нравиться любым окружающих ваc женщинам

Джо Вейдера называют отцом современного бодибилдинга. Он основал Международную федерацию бодибилдеров, создал титул Мистер/Мисс Олимпия, а также опубликовал многочисленные фитнес-журналы и книги, а также тренировал самого Арнольда Шварценеггера.