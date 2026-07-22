Депутат Миронов призвал снизить цены на жизненно важные лекарства с помощью госрегулирования

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложение ввести специальный механизм реализации жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) гражданам по себестоимости с предоставлением производителям, дистрибьюторам и аптечным организациям специальных налоговых льгот.