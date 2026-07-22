Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 766 подписчиков

Депутат Миронов призвал снизить цены на жизненно важные лекарства с помощью госрегулирования

Депутат Миронов призвал снизить цены на жизненно важные лекарства с помощью госрегулирования

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложение ввести специальный механизм реализации жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) гражданам по себестоимости с предоставлением производителям, дистрибьюторам и аптечным организациям специальных налоговых льгот.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии