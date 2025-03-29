16 человек, старые фото которых набиты эмоциями под завязку

Для того, чтобы получить заряд эмоций, порой достаточно просто полистать старые альбомы. Вот и наши сегодняшние герои не удержались, и не просто крепко поностальгировали, но еще и с нами решили поделиться.
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