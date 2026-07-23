30 мигрантов доставили в полицию в ходе рейда в Челябинске

Силовики выявляли нелегалов на стройках и рынках. На территории областного центра сотрудники правоохранительных органов провели комплекс мероприятий, направленных на пресечение нарушений миграционного законодательства.
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