Черника не поможет, а вот прогулки — да. Офтальмолог — о том, как остановить развитие близорукости у ребенка

Россия входит в топ-3 стран мира с самым высоким уровнем детской близорукости. О том, как сберечь зрение ребенка (спойлер: запрещать гаджеты бесполезно) и что делать, если зрение уже упало и продолжает падать, в эфире «Радиошколы» рассказала офтальмолог сети клиник доказательной медицины DocDeti Кристина Дунайцева.
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