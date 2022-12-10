На АЦКК отремонтировали женскую консультацию

Хорошая новость для девушек Трусовского района. В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» завершена реконструкция женской консультации №1 ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 10» на ул.
Хорошая новость для девушек Трусовского района. В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» завершена реконструкция женской консультации №1 ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 10» на ул.
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