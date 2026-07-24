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Царьград

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В Самаре объединили три хоккейные команды в единую структуру

В Самаре объединили три хоккейные команды в единую структуру

В Самаре будет сформирована единая спортивная хоккейная структура, объединяющая три коллектива: ЦСК ВВС, ХК «Самара» и детскую школу «Академия».

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