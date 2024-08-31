Роберт Кеннеди-младший заявил, что Трамп изменился после первого срока

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, поддержавший кандидата-республиканца Дональда Трампа, в интервью подкасту All In заявил, что экс-глава Белого дома значительно изменился после первого президентского срока.
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