В рамках Всеармейского конкурса АрМИ-2021 «Снайперский рубеж» в ВВО состоятся этапы «Командный зачет» и «Снайперская эстафета»

В рамках Всеармейского конкурса АрМИ-2021 «Снайперский рубеж» в ВВО состоятся этапы «Командный зачет» и «Снайперская эстафета»

Снайперы продемонстрируют навыки в оборудовании позиций для стрельбы, ведения наземной разведки, в маскировке с использованием комплектов снайперского обмундирования и естественных укрытий на местности.

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