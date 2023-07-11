Возвращение блудного ЧВК

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Активной поддержки у основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не оказалось ни среди элит, ни среди граждан. Об этом 30 июня заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему «Пригожинский мятеж»: почему он не мог закончиться удачей», который прошел в центре «Россия сегодня». «Мы наблюдали единение вокруг российской власти и лично президента Владимира Путина, Верховного главнокомандующего. Именно патриотический настрой граждан сыграл решающую роль в остановке мятежа. Важным фактором провала планов, конечно, стало и поведение основных политических игроков современной России, поведение силовых структур. Очевидно, что Пригожин переоценил свою популярность и влияние, в итоге сделав критически неправильный катастрофический выбор, он не смог справиться с испытанием, не прошел, скажем так, пройдя огонь, не прошел медные трубы», — сказал Данилин.