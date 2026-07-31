«Никаких истерик, угроз в сторону России и санкций»: на Украине в бешенстве от реакции Польши на «залет» российской ракеты

Взорвавшийся на территории Польши объект назвали «неосознанным», так как премьер Дональд Туск считает, что целью была не его страна.
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