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«Никаких истерик, угроз в сторону России и санкций»: на Украине в бешенстве от реакции Польши на «залет» российской ракеты

«Никаких истерик, угроз в сторону России и санкций»: на Украине в бешенстве от реакции Польши на «залет» российской ракеты

  Взорвавшийся на территории Польши объект назвали «неосознанным», так как премьер Дональд Туск считает, что целью была не его страна.

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Комментарии
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Галина Смирнова
Все по сценарию) на арене клоун, под куполом ракета, чего еще вам надо? срочно дайте Украине ПВО!!! :-)
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Игорь
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Игорь
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