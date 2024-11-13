Аленичев: «Поступок Барко не красит ни его, ни «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о поведении полузащитника команды Эсекьеля Барко, который эмоциональной воспринял свою замену во время поражения от «Краснодара» (0:3), пнув ящик с водой.
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