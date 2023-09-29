В Салехарде увековечили память первопроходцев-мореплавателей

В районе паромной переправы на правом берегу Оби установлен памятный знак в форме маяка XVIII века. Подобные маяки возводились отрядами Великой Северной экспедиции по берегам арктических морей, в том числе и на Ямале.
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