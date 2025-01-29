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Володин заявил, что покушение на Путина могло бы привести к ядерной войне

Возможная организация покушения на президента Российской Федерации Владимира Путина рассматривается как преступление, представляющее собой серьезную угрозу для международной безопасности, отметил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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