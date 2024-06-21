Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МО РФ рассказало, как начиналась ВОВ по воспоминаниям красноармецев

МО РФ рассказало, как начиналась ВОВ по воспоминаниям красноармецев

Минобороны РФ показало рассекреченные документы, касающиеся начала Великой Отечественной войны, ранее не представленные широкой общественности, которые представляют собой обобщение Генеральным штабом ВС СССР опыта начального периода ВОВ.

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