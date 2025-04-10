Эрикссон Эк сделал покер против «Сан-Хосе» – второй в истории «Миннесоты». Форвард сыграл после пропуска 21 матча из-за травмы

«Миннесоты» обыграла «Шаркс» (8:7 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Шведский нападающий «Уайлд» забросил четыре шайбы в ворота соперника, проведя первый матч после травмы, из-за которой пропустил 21 игру.
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