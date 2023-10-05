В США рассказали о планах задействовать армию для разгона митингов при Трампе

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли выступал за использование армии для разгона митингов во время президентства Дональда Трампа летом 2020 года.