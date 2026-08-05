SpaceX купила аккумуляторов Tesla Megapack на $329 млн с начала 2026 года

Промышленные системы хранения энергии, вероятно, используются в дата-центрах xAI, где они сглаживают пиковые нагрузкиSpaceX с начала 2026 года приобрела промышленные системы хранения энергии Tesla Megapack на $329 млн, из которых $295 млн пришлось на 2 квартал.