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SpaceX купила аккумуляторов Tesla Megapack на $329 млн с начала 2026 года

SpaceX купила аккумуляторов Tesla Megapack на $329 млн с начала 2026 года

Промышленные системы хранения энергии, вероятно, используются в дата-центрах xAI, где они сглаживают пиковые нагрузкиSpaceX с начала 2026 года приобрела промышленные системы хранения энергии Tesla Megapack на $329 млн, из которых $295 млн пришлось на 2 квартал.

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