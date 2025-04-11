Худеющих с помощью «Оземпика» предупредили о неприятном побочном эффекте

Многие люди, худеющие с помощью «Оземпика» и его аналогов, сталкиваются с неприятным побочным эффектом — «оземпиковым лицом», предупредила кандидат медицинских наук, дерматовенеролог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова.
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