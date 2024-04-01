Кондитер объяснила, как отличить хороший шоколад от некачественного

МОСКВА, 1 марта, ФедералПресс. СМИ сообщают о неурожае какао бобов, эти новости могут говорить о том, что в скором времени шоколадная продукция на прилавках магазинов станет хуже – производители начнут снижать качество, чтобы удерживать цену.
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