Кондитер объяснила, как отличить хороший шоколад от некачественного

МОСКВА, 1 марта, ФедералПресс. СМИ сообщают о неурожае какао бобов, эти новости могут говорить о том, что в скором времени шоколадная продукция на прилавках магазинов станет хуже – производители начнут снижать качество, чтобы удерживать цену.