Эксперты рассказали, почему в Алтайском крае так жарко и что ждать от погоды дальше

Одна из возможных причин жаркой погоды — приход воздушных масс из горячих и пустынных частей Евразии Ученые объяснили причины экстремальной жары в Алтайском крае и рассказали, чего ждать от погоды в дальнейшем, сообщает "Толк".
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