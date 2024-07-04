Переговоры по сектору Газа в Катаре пройдут при участии главы «Моссада»

Глава национальной разведывательной службы Израиля «Моссад» Давид Барнеа отправился в Катар, чтобы принять участие в переговорах о прекращении боевых действий в секторе Газа и освобождении заложников, удерживаемых движением ХАМАС, 4 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
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