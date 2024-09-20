Против актера из «Глухаря» возбудили новое уголовное дело. Второй пожизненный срок

Вступившему в РДК актеру «Глухаря» Канахину грозит второй пожизненный срокКирилл КанахинФото из архива соцсетей Канахина Против воюющего на стороне Украины актера Кирилла Канахина, известного по роли в «Глухаре», возбудили новое уголовное дело.
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