Красота ногтей во многом зависит от генетики, но если вам не повезло с ней, отчаиваться не стоит.

Не всем девушкам везет с формой ногтей, но все же многие представительницы прекрасного пола не отчаиваются в том, чтобы обзавестись длинными удлиненными ногтями, даже если отрастить их физически представляет серьезные трудности.
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