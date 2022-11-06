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Украинские боевики выпустили по Алчевску три ракеты из РСЗО HIMARS

Украинские боевики выпустили по Алчевску три ракеты из РСЗО HIMARS

Украинские боевики выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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