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На пульсе времени

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Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    Раствор в скважину закачать да, несложно. А вот как кредиты банкам отдавать? Порог рентабельности - 45-50. У нас - 20...Путин и Салман пр...
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Путин и Салман предлагают Байдену «сдать» Европу в обмен на второй срок – великая нефтяная интрига завертелась

Путин и Салман предлагают Байдену «сдать» Европу в обмен на второй срок – великая нефтяная интрига завертелась

Пришёл момент для последнего великого торжища с Байденом: перед своей отставкой старина Джо должен принести в жертву сланцевую отрасль США.

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Комментарии
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Александр Чумак
Задумка этого плана грандиозная, но не все так будет &quot;гладко&quot;, как описано выше?!!. Перепоны со стороны англо-саксов будут и серьезные?!. Главное в решении этого плана - настрой и крепость духа , а так же &quot;тугие кошельки&quot; в финансовом плане?!!.  СОЮЗ СТРАН, решившихся на такой дерзкий поступок, должны быть, как &quot;один кулак у КУЗНЕЦА - СТАЛЕВАРА&quot; - выковать стальной МОНУМЕНТ и сварить для этого металл намного крепче гранита, алмаза?!!!.👍🤭😣❤️💞💓💯🌹☘️👨‍❤️‍👨👏✊😇😁😎.
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10 час.
igor laptev
идея неплохая если продавать все эти объёмы исключительно за юани, рубли и эти... чё там у саудитов за валюта?
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4 час.
Игорь Василевский
Раствор в скважину закачать да, несложно. А вот как кредиты банкам отдавать? Порог рентабельности - 45-50. У нас - 20, у саудитов -9 (подготовленной, в порту. А так -4 за барелль). В сутки в мире потребляется почти 100 млн бар. Вот и цифры о оборотах. Из них пиндос производит легкой, бензиновой, почти 40%. Безусловно, останется пару игроков на рынке, не более, которыми владеют сами банковские группы
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3 час.

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