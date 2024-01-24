Путин и Салман предлагают Байдену «сдать» Европу в обмен на второй срок – великая нефтяная интрига завертелась

Александр Чумак Задумка этого плана грандиозная, но не все так будет "гладко", как описано выше?!!. Перепоны со стороны англо-саксов будут и серьезные?!. Главное в решении этого плана - настрой и крепость духа , а так же "тугие кошельки" в финансовом плане?!!. СОЮЗ СТРАН, решившихся на такой дерзкий поступок, должны быть, как "один кулак у КУЗНЕЦА - СТАЛЕВАРА" - выковать стальной МОНУМЕНТ и сварить для этого металл намного крепче гранита, алмаза?!!!.👍🤭😣❤️💞💓💯🌹☘️👨‍❤️‍👨👏✊😇😁😎.

igor laptev идея неплохая если продавать все эти объёмы исключительно за юани, рубли и эти... чё там у саудитов за валюта?