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Особняк, где Асмус и Харламов жили после развода, подорожал до 165 миллионов рублей

Особняк, где Асмус и Харламов жили после развода, подорожал до 165 миллионов рублей

Особняк, в котором Кристина Асмус и Гарик Харламов ещё несколько лет жили вместе после развода, заметно вырос в цене.

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