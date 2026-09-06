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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Гвадалахара» хочет 18 млн евро за Альварадо. Переговоры со «Спартаком» продолжаются (Sport24)

Стали известны требования «Гвадалахары» по трансферу  Роберто Альварадо . Ранее сообщалось , что мексиканский клуб не продал 27-летнего вингера « Спартаку » за 15 миллионов долларов (13 млн евро).

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