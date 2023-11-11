Кино: Как съемки в фильме ужасов «Сияние» разрушили жизнь актрисы-красавицы Шелли Дюваль

Культовый фильм ужасов Стэнли Кубрика «Сияние» снискал славу и признание у многих критиков и зрителей, которые высоко оценили режиссуру и психологическую составляющую картины, однако, актерскую игру Шелли Дюваль, сыгравшую одну из главных ролей, восприняли скептически.