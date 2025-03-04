ЕС ускорит военную помощь Украине: новый инструмент на подходе

Европейская комиссия предложила механизм для ускорения и увеличения военной помощи Украине. Глава ЕК отметила, что новый инструмент поможет странам ЕС эффективнее координировать поддержку в текущей геополитической ситуации.
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