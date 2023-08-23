ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ

В период с 3 по 21 июля 2023 года я участвовал в круизе «Пермь – Санкт Петербург – Пермь», организованной Областным Советом ветеранов Органов Внутренних дел и внутренних войск МВД РФ в рамках социально-значимого проекта «Единство – наша сила».