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ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ

В период с 3 по 21 июля 2023 года я участвовал в круизе «Пермь – Санкт Петербург – Пермь», организованной Областным Советом ветеранов Органов Внутренних дел и внутренних войск МВД РФ в рамках социально-значимого проекта «Единство – наша сила».

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