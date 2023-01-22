Правительство РФ резко опустило ставку по сельской ипотеке на приграничных территориях

Ставка по программе «Сельская ипотека» для приграничных территорий снижена до 0,1%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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