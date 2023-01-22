Слово и дело

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Правительство РФ резко опустило ставку по сельской ипотеке на приграничных территориях

Правительство РФ резко опустило ставку по сельской ипотеке на приграничных территориях

Ставка по программе «Сельская ипотека» для приграничных территорий снижена до 0,1%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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