Индекс мемкоинов превзошел ожидания в 2024 году

Удивительным событием в секторе криптовалют является то, что индекс MarketVector Memecoin значительно превзошел традиционные финансовые индексы в 2024 году, что свидетельствует о заметном росте его рыночных показателей.
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