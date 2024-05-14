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В Якутии столкнулись два катера на воздушной подушке, один человек пострадал

В Якутии столкнулись два катера на воздушной подушке, один человек пострадал

Катера на воздушной подушке столкнулись на реке Лене в городе Якутске, один человек пострадал.В минувший понедельник около двух часов дня не льду реки Лена столкнулись два хивуса – судна по воздушной подушке или катер-амфибия.

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