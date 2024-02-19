По каким специальностям женщинам удобно будет работать в IT-сфере.

Работа в IT-секторе включает в себя множество разносторонних функций: управление аппаратным и программным обеспечением, устранение неполадок в сетевом взаимодействии и прочих компьютерных процессах, разработка или тестирование приложений, работа с Базами Данных, администрирование выделенных серверов, отслеживание киберугроз и т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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