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По каким специальностям женщинам удобно будет работать в IT-сфере.

По каким специальностям женщинам удобно будет работать в IT-сфере.

Работа в IT-секторе включает в себя множество разносторонних функций: управление аппаратным и программным обеспечением, устранение неполадок в сетевом взаимодействии и прочих компьютерных процессах, разработка или тестирование приложений, работа с Базами Данных, администрирование выделенных серверов, отслеживание киберугроз и т.

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