Правительство Сирии и курдские силы заключили историческое соглашение

Сирийское правительство и возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (СДС) 10 марта в Дамаске подписали историческое соглашение, что ознаменовало крупный политический сдвиг в давнем конфликте страны.
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