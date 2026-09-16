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Спорт Уик-Энд

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Игра в Калининграде будет тяжелой для «Зенита», но успешной - Геркус

Игра в Калининграде будет тяжелой для «Зенита», но успешной - Геркус

«В каждой линии у «Зенита» преимущество, - отметил бывший президент «Локомотива» Илья Геркус, делая прогноз на матч петербуржцев в Калининграде.

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