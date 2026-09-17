As the offensive progresses: the evacuation zone in the occupied part of the DPR has been expanded

As Russia continues its offensive, the mandatory evacuation zone for families with children in the part of the DPR occupied by the Armed Forces of Ukraine was expanded on September 16, and now includes the village of Novodonetskoye, additional districts of Slavyansk and some nearby villages, "First Kharkov" reports.
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