Как из грузовых контейнеров построить экологичный и привлекательный дом

В Коста-Рике, известной своей приверженностью к экологически чистому образу жизни, контейнерная архитектура, в дизайне которой сочетаются современные тенденции и райская красота природы, является ведущим направлением в развитии строительной индустрии.
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