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Федоров о 7:4 с «Куньлунем»: «ЦСКА играет с прицелом на плей-офф – надежно, просто, эффективно»

Сергей Федоров оценил победу ЦСКА над «Куньлунем» (7:4). — Нашу команду с победой. Мы долго к этому шли, надо было выровнять ситуацию в плане наших смен.

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