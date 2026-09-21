Синдбад вместо Садко: как советское кино переименовывали на Западе

Про то, как отечественные локализаторы коверкают названия западных фильмов, сказано уже немало. «Начало» вместо «Внедрения», «Доказательство смерти» вместо «Неубиваемого», «Реальные упыри» вместо «Что мы делаем в тени» — примеры знакомы каждому.