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Джош Харт – Тайризу Халибертону: «Поздравляю, псевдо-оллстар»

Защитник «Портленда» Джош Харт поздравил разыгрывающего «Индианы» Тайриза Халибертона с первым в карьере вызовом на Матч всех звезд.

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