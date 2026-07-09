Губернатор Сальдо сообщил об отключении света в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о масштабных отключениях света в регионе. Все округа полностью или частично обесточены, энергетики и аварийные службы уже работают над восстановлением.
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